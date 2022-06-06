Глава народного совета ДНР 7 июня выступит в Госдуме
Москва, 6 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Завтра, 7 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретится с председателем Народного совета ДНР Владимиром Бидёвкой, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Госдума
Спикер Госдумы Володин встретится с председателем Народного Совета ДНР Бидёвкой и депутатами Народного совета.
Также 7 июня Бидёвка выступит на пленарном заседании Государственной думы.
Депутаты Народного совета ДНР проведут встречи в профильных комитетах и с руководителями всех политических фракций Госдумы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин пригласил посетить Россию председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко.