Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Колонна строительной техники, грузовые автомобили и автобусы прибыли из Петербурга в Мариуполь в рамках побратимской помощи Северной столицы городу на Азовском море, сильно пострадавшему в результате боевых действий.

@PRO_respubliku Техника из Петербурга прибыла в Мариуполь

Как уточнили 6 июня в Смольном, в составе колонны — самосвалы, погрузчики, краны — всего 42 единицы. Вместе с техникой также прибыли 67 петербургских специалистов.

Прибывшая строительная техника будет задействована в работах по восстановлению Октябрьского района Мариуполя, уже началось возведение строительного городка, часть техники будет задействована на вывозе мусора, образовавшегося за время боёв.

Кроме того, сегодня в Мариуполе вышли на маршруты четыре пассажирских автобуса, прибывших из Петербурга.

«Необходимо установить связи между предприятиями, наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры. А уже 24 июня ждем на праздник «Алые паруса» выпускников мариупольских школ», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Напомним, Санкт-Петербург и Мариуполь (Донецкая Народная Республика) официально стали городами-побратимами, соответствующее соглашение было подписано 1 июня 2022 года губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.