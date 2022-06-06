Йошкар-Ола, 6 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Марий Эл по итогам января-марта текущего года номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 35,59 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата выросла на 10,8%, при сравнении данных за март прошлого и текущего года рост составил 15,6%, свидетельствуют данные Маристата.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

Максимально высокую зарплату получают в сфере информатизации и связи — более 61 тыс. рублей, сотрудники финансовых и страховых организаций — более 58 тыс. рублей, также в число высокооплачиваемых вошла деятельность техническая и научная – более 54 тыс. рублей.

Самые низкие зарплаты в сфере административной и сопутствующей деятельности — чуть более 24 тыс. рублей, более 25 тыс. рублей получают сотрудники гостиниц и предприятий общепита, чуть выше 28 тыс. рублей — зарплата у работников образования.

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе–марте 2022 года снизилась по сравнению с первым кварталом 2021 года на 0,3%, в марте этого года она сократилась на 0,6% к уровню марта прошлого года. По сравнению с показателем февраля текущего года реальная зарплата выросла на 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая текущего года в Марий Эл объем просроченной задолженности по заработной плате составил 2,053 млн рублей. Вся просроченная задолженность по заработной плате наблюдалась по виду экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Задолженность по зарплате наблюдается в отношении 42 работников. Таким образом, в среднем каждому недоплатили 48,88 тыс. рублей.

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