Вашингтон, 6 июня, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Вакцина Priorix от кори, паротита и краснухи, разработанная британской компанией GlaxoSmithKline (GSK), одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для использования среди лиц старше одного года, сообщает 6 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Для нас является предметом гордости, что Priorix был впервые одобрен в США и теперь сможет защитить пациентов от этих высококонтагиозных заболеваний», — рассказал руководитель отдела вакцин в GlaxoSmithKline Джуд Стюарт.

Согласно данным исследования, опубликованного в мае, темпы вакцинации детей в США снизились во время пандемии COVID-19, когда многие перешли на домашнее обучение и решили не делать прививки для школьных справок,

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Pfizer обратилась в FDA с просьбой одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей младше 5 лет.