Великий Новгород, , 16:37 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Новгородской области пошла на спад, благодаря чему власти региона приняли решение отменить обязательное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте.

Маска © https://pixabay.com

Об этом сообщил 6 июня губернатор региона Андрей Никитин. По его словам, хотя большинство антикоронавирусных ограничений ранее уже были отменены, но масочный официально режим сохранялся. Сейчас же заболеваемость ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом в регионе снизилась.

«Роспотребнадзором принято решение о приостановлении действия требования по обязательному ношению масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах», — сообщил губернатор Новгородской области.

Никитин пообещал, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ, и изменения вступят в силу.

«Случаи заболевания коронавирусной инфекцией у нас по-прежнему есть. Поэтому маски все же стоит носить там, где риск заражения высок. Это относится к медперсоналу во время оказания медицинской помощи, а также к людям с хроническими заболеваниями при посещении общественных мест и медицинских учреждений», — добавил губернатор.

Отметим, за минувшие сутки в Новгородской области получили положительные тесты на коронавирус всего 28 человек (-4 к предыдущему дню). Всего за время пандемии было инфицировано 100 003 местных жителя, выздоровел 98 521 из числа ранее заразившихся. Скончались от ковида 1034 пациента.