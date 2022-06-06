Рязань, 6 июня, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки 52 человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в федеральном оперативном штабе. Госпитализированы три новых пациента.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 121 534 жителей. Выздоровели 117 127 человек.

От осложнений при инфекции скончался 3 391 пациент, за сутки летальных исходов не зарегистрировано.