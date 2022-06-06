Кострома, 6 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Часть некоммерческих организаций в Костромской области хотят перевести на прямое финансирование. Такое предложение в ходе еженедельного совещания в администрации региона выдвинул губернатор региона Сергей Ситников. На постоянное субсидирование хотят перевести поисковые отряды и НКО, занимающиеся больными детьми и людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

НКО

«Система грантов принципиально нужна, но она нужна там, где реализуются отдельные проекты. Когда идет речь о работе НКО, которые сродни государственной и муниципальной работе — подход необходимо менять. У нас есть ряд направлений деятельности, которые надо выводить из системы грантов и переводить на субсидии как помощь государства организациям, выполняющим особые социальные общественно-значимые задачи», — сказал губернатор.

Глава поручил подготовить соответствующее постановление «до конца июня» текущего года и организовать его «широкое общественное обсуждение» с тем, чтобы избежать «противоречий».

В настоящее время в Костромской области зарегистрировано 940 некоммерческих организаций. Треть из них оказывают социальные услуги населению, занимаются физкультурой и спортом. Кроме этого, высока доля НКО, работающих в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.