Часть НКО в Костромской области хотят перевести на прямое финансирование
Кострома, 6 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Часть некоммерческих организаций в Костромской области хотят перевести на прямое финансирование. Такое предложение в ходе еженедельного совещания в администрации региона выдвинул губернатор региона Сергей Ситников. На постоянное субсидирование хотят перевести поисковые отряды и НКО, занимающиеся больными детьми и людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.
Глава поручил подготовить соответствующее постановление «до конца июня» текущего года и организовать его «широкое общественное обсуждение» с тем, чтобы избежать «противоречий».
В настоящее время в Костромской области зарегистрировано 940 некоммерческих организаций. Треть из них оказывают социальные услуги населению, занимаются физкультурой и спортом. Кроме этого, высока доля НКО, работающих в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания.