Багдад, , 16:32 — REGNUM К тюремному заключению сроком 15 лет получил британец Джеймс Фиттон в Ираке, сообщает 6 июня Reuters.

Багдад (сс) David Stanley

Приговор вынесен багдадским уголовным судом за попытку незаконного вывоза из страны древних артефактов.

Инцидент, с которого начались неприятности британца, произошёл в начале весны при попытке покинуть Багдад с фрагментами керамических изделий в багаже. В международном аэропорту столицы Ирака его задержали.

Выяснилось, что британец пытался вывезти из страны ценности, относящиеся к культурному наследию Ирака. Адвокат Фиттона намерен обжаловать вердикт суда.

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