Багдад, 6 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. К тюремному заключению сроком 15 лет получил британец Джеймс Фиттон в Ираке, сообщает 6 июня Reuters.

(сс) David Stanley Багдад

Приговор вынесен багдадским уголовным судом за попытку незаконного вывоза из страны древних артефактов.

Инцидент, с которого начались неприятности британца, произошёл в начале весны при попытке покинуть Багдад с фрагментами керамических изделий в багаже. В международном аэропорту столицы Ирака его задержали.

Выяснилось, что британец пытался вывезти из страны ценности, относящиеся к культурному наследию Ирака. Адвокат Фиттона намерен обжаловать вердикт суда.