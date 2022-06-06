Тюмень, , 16:28 — REGNUM Проект учёных из Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра «Цифровой керн» меняет подход к добыче углеводородов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Уникальная лаборатория для проекта «Цифровой керн» Пресс-служба Тюменского индустриального университета

Итоговая цель проекта — сделать максимально полное описание взятого из скважины образца, занести в универсальную базу данных, с которой в дальнейшем можно работать на протяжении многих лет из любой точки мира.

Разработкой проекта занимаются совместно ученые Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета и федерального исследовательского центра ТюмНЦ СО РАН. Для этого создана уникальная лаборатория цифровых исследований в нефтегазовой отрасли, в которой занимаются разработкой интеллектуальной системы хранения и обработки геологических данных — «цифрового керна».

Экспертную оценку работ молодых учёных проводят такие предприятия, как «КогалымНИПИнефть», «Газпромнефть НТЦ», сервисные компании «Научно-производственный центр «Тюменьгеофизика», «Корэтест Сервис», «Системы для микроскопии и анализа», «Западно-Сибирский геологический центр». В феврале 2022 года заключено соглашение о сотрудничестве с Центром рационального недропользования им. В. И. Шпильмана.