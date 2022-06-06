Саранск, 6 июня, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Мордовия получит 500 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Средства поступят в 2024 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Pxhere.com Новая дорога

Средства направят на строительство в Саранске магистрали по улице Строительной с путепроводом через железнодорожные пути и реку Инсар. Новая дорога свяжет два района города — Светотехстрой и Химмаш, также даст возможность сократить время в пути от Октябрьского до Пролетарского района.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в рамках распоряжения, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, семь регионов получат около 8,3 млрд рублей.