Париж, 6 июня, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Министр экологического перехода Франции Амели де Моншален призвала жителей Франции руководствоваться здравым смыслом и реже использовать кондиционер этим летом, сообщает Franceinfo.

Кондиционеры

«Я призываю французов, у которых есть кондиционеры, руководствоваться здравым смыслом при их использовании», — заявила министр.

Учитывая рост цен на электроэнергию, Амели де Моншален призвала французов «быть трезвыми» в вопросе использования кондиционеров.

Власти Франции намерены снизить на 40% энергопотребление к 2030 году.

По данным агентства по управлению окружающей средой и энергетикой, во Франции все больше стали оснащать дома и квартиры кондиционерами. В 2016 году в стране лишь 14% домохозяйств были оснащены кондиционерами, а в 2020 году — 25%.