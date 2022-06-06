Пенза, , 16:22 — REGNUM На развитие дорожной инфраструктуры Пензенская область получит свыше 585 млн рублей. Регион оказался в числе семи регионов, которым выделены средства на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» госпрограммы «Развитие транспортной системы». Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ремонт дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Пензе с помощью федеральной поддержки завершат третий этап реконструкции дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную. Напомним, завершение этого объекта позволит обеспечить ввод жилья в пригороде Пензы на период до 2040 года в объёме около 815 тыс. кв. метров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь российских регионов получат более 8,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

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