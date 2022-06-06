Магас, , 16:21 — REGNUM Житель Ингушетии попался на мошенничестве с государственным грантом. Выделенные на создание кинофильма о Кавказе полтора миллиона рублей получатель гранта похитил, причинив ущерб Федеральному агентству по делам молодежи. В ближайшее время 26-летний местный житель предстанет перед судом, куда передано уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из подробностей расследования уголовного дела известно, что молодой человек четыре года назад стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов, получив 1,5 миллиона в виде гранта на создание социального ориентированного проекта «Научно познавательный кинофильм Кавказ — по следам ДНК».