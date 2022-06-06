Житель Ингушетии похитил грант, выделенный на съемку кинофильма
Магас, 6 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Житель Ингушетии попался на мошенничестве с государственным грантом. Выделенные на создание кинофильма о Кавказе полтора миллиона рублей получатель гранта похитил, причинив ущерб Федеральному агентству по делам молодежи. В ближайшее время 26-летний местный житель предстанет перед судом, куда передано уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
Из подробностей расследования уголовного дела известно, что молодой человек четыре года назад стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов, получив 1,5 миллиона в виде гранта на создание социального ориентированного проекта «Научно познавательный кинофильм Кавказ — по следам ДНК».
«Однако денежными средствами на сумму 888 тыс. рублей он распорядился по своему усмотрению и направил заведомо подложные документы — отчеты о целевом расходовании денежных средств гранта на портал АИС «Молодежь России», таким образом причинив Федеральному агентству по делам молодежи ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении надзорного ведомства.