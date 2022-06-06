Калуга, , 16:29 — REGNUM В Калужской области индексация пенсий затронула выплаты 250 тыс. неработающих пенсионеров. В среднем пенсии увеличились на 1 760 рублей. Об этом 6 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя регионального Отделения Пенсионного фонда России Светлану Сомову.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Под индексацию с 1 июня 2022 года подпадают все виды пенсий, выплачиваемые областным ОПФР: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные, а также дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС. Пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

После повышения пенсии средний размер выплат неработающих россиян вырос до 19 тыс. 360 рублей в месяц.

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