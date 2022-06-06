Волгоград, 6 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. К сезону повышенных и экстремальных температур готовятся в Волгоградской области — на оперативном совещании 6 июня власти обсудили задачи по подготовке соответствующей инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фонтан

В области установилась жаркая погода, жители отправились к водоёмам. Однако, по данным губернатор Андрея Бочарова, за два последних месяца 2022 года на водных объектах погибли уже 10 человек. Муниципалитетам поручено подготовить места пляжного отдыха и организовать работу спасательных постов, с владельцами маломерных судов проведут дополнительные инструктажи.

Для людей старшего возраста власти организуют работу пунктов здоровья, где пожилым жителям можно будет измерить давление или просто отдохнуть в прохладном помещении.

Главам городов и сёл также напомнили при наступлении стабильно высоких температур обеспечить работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых бюветов.