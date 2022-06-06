Нур-Султан, 6 июня 2022, 16:19 — REGNUM С обращением к народу Казахстана намерен выступить 6 июня президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в его пресс-службе.
Обращение будет сделано по итогам референдума, который состоялся накануне, 5 июня, по вопросу внесения изменений в конституцию республики.
Токаев обратится к народу в 17:00 мск. Его речь будут транслировать основные телеканалы Казахстана.
Напомним, согласно предварительным итогам референдума, изменения в конституцию Казахстана поддерживают 77,18% граждан при явке 68,06%.
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