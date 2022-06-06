Москва, , 16:14 — REGNUM Признать «Ельцин-центр» иностранным агентом может только Минюст России на основании действующего законодательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он признал, что некоторые эпизоды деятельности учреждения действительно вызывают в обществе широкие дискуссии. «Нужно строго руководствоваться законом, как и каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, признать «Ельцин-центр» иноагентом предложил кинорежиссёр Никита Михалков. Напомним, учреждение было открыто в ноябре 2015 года в Екатеринбурге.

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