Москва, , 16:14 — REGNUM Маловероятно, что РФ столкнется с чрезмерным ростом цен за аренду жилья, так как реальная платежеспособность населения России не растет, а падает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ резко вырос спрос на аренду жилой недвижимости.

Аренда Merio

«Спрос на аренду вырос в связи с тем, что выросла стоимость недвижимости. Также дорогим стало ипотечное кредитование. Поэтому те семьи, которые предполагали покупку, в том числе с использованием ипотечного кредитования, решили, что из-за дороговизны лучше отложить такую сделку, — сказала Ермилова. — Сейчас постепенно условия улучшаются, и если далее ключевая ставка будет снижаться, то, вероятнее всего, семьи снова вернутся к вопросу приобретения жилья. Пока же спрос на аренду жилья может быть повышенным. Вплоть до стабилизации ситуации».

При этом, как полагает Ермилова, чрезмерный рост цен за аренду жилья вряд ли возможен, поскольку надо учитывать реальную платёжеспособность населения, которая пока не растёт, а скорее наоборот.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что спрос на аренду жилья увеличился фактически во всех регионах России.

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