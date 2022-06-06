Санкт-Петербург, 6 июня 2022, 16:20 — REGNUM С воинскими почестями в Петербурге проводили в последний путь рядового Ивана Пчелинцева, погибшего в ходе спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.
Свои соболезнования семье павшего бойца выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Иван Пчелинцев честно и доблестно служил Родине, ценой своей жизни выполнил воинский долг», — заявил глава региона.
По словам Беглова, российские солдаты, защищающие мирных жителей Донбасса, защищающие Россию — это «лучшие сыны нашего народа».
«Они сражаются за правду, честь и будущее Отечества. Их ратный подвиг войдет в героическую историю России», — говорится в соболезновании губернатора.
Ранее органы власти Петербурга и СМИ сообщали о гибели 15 жителей Петербурга в ходе специальной военной операции на Украине.
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