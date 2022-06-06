Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Сотрудники полиции Тбилиси задержали нескольких протестующих, которые 6 июня вышли к представительству Евросоюза в Грузии, выступая против ЛГБТ-пропаганды. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Флаг ЛГБТ на митинге © Олег Константинов

По данным журналистов, акцию организовали члены «Общества защиты прав детей» и движения «Нравственность». Они пришли с плакатами: «Нет Евросадому», «ЛГБТ-послы, прочь грязные руки от наших детей» и т.п. Участвовали в акции несколько десятков человек.

Сообщается, что задержания начались, когда активисты попытались сжечь флаг ЛГБТ-сообщества. Правоохранители не позволили этого сделать. Задержанных обвинили в неповиновении законному требованию сотрудников полиции.

Напомним, ЛГБТ-организация Tbilisi Pride планирует провести с 28 июня по 2 июля в грузинской столице фестиваль в поддержку ценностей сексуальных меньшинств. От гей-парада организация отказалась, так как посчитали, что правоохранители не смогут обеспечить им безопасность.

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