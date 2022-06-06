Таллин, 6 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Поведение премьер-министра Эстонии и председателя Реформистской партии Каи Каллас противоречит не только политической культуре, но и Конституции страны. Об этом главный редактор эстонского портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин написал в социальных сетях.

ИА REGNUM Эстония

«Каллас, похоже, окончательно уверовала, что право руководить Эстонией досталось ей по наследству (Кая Каллас — дочь бывшего премьера страны и основателя Реформистской партии Сийма Калласа — прим. ИА REGNUM)», — написал Чаплыгин и так аргументировал свое мнение: «Решив, что Центристская партия больше не подходит ей в качестве партнера по правительству, Каллас не подала в отставку с должности премьер-министра, как это делали все ее предшественники, а отправила в отставку центристских министров, оставшись править страной в гордом одиночестве».

Такое поведение премьера журналист объяснил тем, что Каллас категорически не хочет исчезать со страниц эстонских и европейских СМИ: «Потеряв должность, она лишится возможности позировать на фоне мировых лидеров, громогласно заявляя о противостоянии России».

«Поскольку Каллас абсолютно некомпетентна в экономике и социальных вопросах, международная повестка остаётся для неё единственным способом поддерживать свой авторитет. Как только ее спросят, как управлять Эстонией, ее некомпетентность станет видна невооруженным глазом», — написал главред эстонского издания.

Как следствие, пишет он, «циничные расчеты привели к тому, что Эстонией сегодня управляет одна-единственная партия, не получившая парламентского большинства, то есть мандата со стороны избирателей».

Сегодняшнюю власть реформистов никак нельзя назвать легитимной, убежден Александр Чаплыгин.