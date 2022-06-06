Ясиноватая, ДНР, , 16:09 — REGNUM Ясиноватский район ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования с применением РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерии калибра 122 мм, сообщает 6 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

Со стороны города Авдеевка украинские боевики обстреляли посёлок Минеральное в 14:53 мск, выпустив десять ракет. В 14:54 мск они атаковали город Ясиноватую, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, в 14:50 мск ВСУ со стороны населённого пункта Новолуганское обстреляли Калининский район города Горловки в ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

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