Москва, 6 июня, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Семь российских регионов получат более 8,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Дорога

Средства поступят в 2024 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Деньги будут направлены в Мордовию (500 000 тыс. рублей), Татарию (427 030 тыс. рублей), Астраханскую (497 410 тыс. рублей), Калининградскую (4 000 000 тыс. рублей), Ленинградскую (800 000 тыс. рублей) и Пензенскую (585 039,8 тыс. рублей) области, а также в Санкт-Петербург (1 500 000 тыс. рублей).

«Рассчитываем, что это позволит с опережением завершить строительство и реконструкцию дорог в данных регионах, чтобы люди как можно скорее увидели конкретные результаты», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 6 июня.

Так, с помощью федерального финансирования в Саранске возведут магистраль по улице Строительной с путепроводом через железнодорожные пути и реку Инсар, которая свяжет два микрорайона города — Химмаш и Светотехстрой, а также позволит сократить время в пути от Октябрьского до Пролетарского района. А в Пензе с помощью федеральной поддержки завершат третий этап реконструкции дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную.

В Санкт-Петербурге будет построена транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Она обеспечит бессветофорный выезд на федеральную трассу М-10, которая связывает Петербург и Москву. Это будет особенно удобно для жителей южных районов города. Кроме того, с появлением новой развязки завершится формирование магистрали, дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной дороги от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.

Средства, предусмотренные для Калининграда, пойдут на реконструкцию участков Северного обхода города. Это повысит пропускную способность окружной дороги, позволит освободить улицы Калининграда от транзитного транспортного потока, а также будет способствовать развитию Приморской рекреационной зоны.

Астрахань получит деньги на завершение строительства Восточного обхода. В рамках проекта будет построена объездная трасса длиной 7,6 км от автодороги Астрахань — Зеленга до автодороги Астрахань — Камызяк, а также мостовой переход, транспортные развязки, линии освещения и остановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индустриальные центры компетенций будут призваны искать замену зарубежным решениям в ключевых отраслях экономики. Об этом 6 июня заявил премьер-министр РоссииМихаил Мишустинна совещании с вице-премьерами.

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