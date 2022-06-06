Рига, , 16:06 — REGNUM Оппозциционная партия «Русский союз Лавтии» поздравила жителей страны с Днем русского языка, отмечаемым 6 июня. Об этом партия сообщила на своей странице в социальных сетях.

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«Сегодня мы празднуем день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был не только «солнцем русской поэзии», но и фактически отцом современного русского языка, такого, каким мы знаем его по сей день. И не случайно эта же дата была объявлена ООН Днем русского языка», — напомнила партия.

Накануне Дня русского языка партия провела в Риге историко-литературный конкурс для учеников средних школ, на котором Александру Пушкину и его творчеству было отведено особое место.

В 2009 году в парке Кронвальда столицы Латвии был установлен памятник Александру Пушкину. Бульвар у парка с 1899 по 1923 год носил название Пушкинского (именован в честь столетия со дня рождения поэта). На пересечении Николаевского и Пушкинского бульвара к 1905 году было построено здание Второго городского русского театра, на сцене которого неоднократно ставились произведения основоположника русского литературного языка. Напротив парка некогда располагался домик коменданта Ермолая Керна, мужа одной из пушкинских муз, Анны Петровны Керн.