Махачкала, , 16:05 — REGNUM Сотрудник МВД РФ по Дагестану стал победителем конкурса профессионального мастерства среди разыскников России. Первое место в финале конкурса, который проходил в городе Омске, занял Надим Магомедов, сообщили 6 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

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«Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Дагестана Надим Магомедов занял первое место в конкурсе профессионального мастерства среди разыскников всех субъектов РФ», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Дагестанский полицейский победил в таких видах соревнований, как специальная, правовая, огневая и физическая подготовка, а также в теоретической и практической части. Магомедов получил заслуженную награду из рук председателя комиссии заместителя начальника ГУУР МВД России генерал-майора Андрея Щурова.