6 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Валерий Ходячий, , 16:39 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили серию пусков баллистических ракет с территории КНДР.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно информации южнокорейских СМИ, 5 июня с 09:08 до 09:43 по местному времени с территории северокорейского аэродрома «Сунан», расположенного в окрестностях Пхеньяна, из уезда Кэчхон провинции Пхёнан-Намдо, уезда Тончхан провинции Пхёнан-Пукто, города Хамхын провинции Хамгён-Намдо был осуществлен запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

По данным южнокорейских военных, пущенные КНДР баллистические ракеты пролетели от 110 до 670 км с максимальной высотой от 25 до 90 км при скорости в 3–6 махов.

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«Запуски Северной Кореей баллистических ракет представляют серьёзную угрозу миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всём мире», — сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Глава Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль и командующий объединёнными вооружёнными силами Южной Кореи и США генерал Пол ЛаКамера в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону.

Вон Ин Чхоль US Air Force

Отметим, что это 18-й по счёту запуск северокорейских ракет с начала года и третий с момента начала работы администрации президента Юн Сок Ёля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня тестовые пуски ракет осуществили США и Южная Корея в ответ на ракетные испытания КНДР.

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Между тем в МИД Китая также отреагировали на пуски северокорейских и южнокорейских ракет.

«Мы надеемся, что соответствующие страны сохранят самообладание, проявят сдержанность и будут избегать действий, которые могут усугубить нынешнюю ситуацию», — заявили в МИД Китая.

«Сохраните такой подход в течение следующих пяти лет», — рекомендует hanj***.

«Кажется, мы наконец-то можем усилить нашу военную мощь, не выбрасывая деньги на ветер», — предполагает sn71***.

«Это ещё цветочки. То ли ещё будет», — смеется yhko***.

«Где превентивный удар по КНДР? Что вы творите? Урезали оборонный бюджет, чтобы перенести президентский офис и переселить министерство обороны. Судя по всему, «удар» пришелся не по КНДР, а по нашей национальной обороне», — жалуется sima***.

«Некомпетентный…», — пишет hsk1***.

«Ким Чен Ын, давай ещё испытаний. Глядишь, мы когда-нибудь сможем на них ответить», — предлагает xian***.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я бы хотел увидеть хотя бы один упреждающий удар за пять лет пребывания Юна на посту. Мы многого не потеряем, ведь КНДР уже столько ракет запустили», — высказывает свое желание chun***.

«Непохоже, что ситуация изменится, если мы ответим им. Это только усилит кризис в области безопасности», — утверждает pinf***.

«Чтобы вы делали, если бы ракет не было? Сколько стоила одна ракета?» — интересуется gtin***.

«ООН и другие организации, пожалуйста, не поставляйте в КНДР продукты и другие предметы первой необходимости. У них есть средства на запуск ракет, но нет денег, чтобы накормить людей?» — недоумевает tkad***.

«Я хочу знать, чем это правительство отличается от прошлого…» — пишет whit***.

«Бессмысленно, можно было и не стрелять в ответ», — считает hsu4.

«В следующий раз не думайте так долго, сразу стреляйте», — рекомендует dj66***.