София, 6 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Национальное агентство по доходам (НАД) Болгарии зарегистрировало рекордную в новейшей истории страны финансовую прибыль. Об этом 6 июня сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, по состоянию на 31 мая текущего года общие поступления в болгарскую казну составили 11,9 млрд левов ($6,5 млрд).

Указанная сумма превышает показатели за соответствующий период 2021-го года на 1,1 млрд левов ($580 млн).

«Мы наблюдаем стабильный рост экономики в условиях активного желания болгарских предпринимателей декларировать свои доходы», — резюмировал исполнительный директор НАД Румен Спецов.