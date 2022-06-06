Москва, 6 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижает на 0,32% до $119,64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

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«В принципе, всем сегодня уже все равно, что и по какой цене торгуется. Уровень вблизи $120 за баррель сегодня носит уже чисто психологический характер.

Саудовская Аравия поднимает цены одновременно с решением ОПЕК+ о повышении добычи. Россия сокращает добычу без согласования с картелем.

Как минимум, в ближайшие дни ожидается сохранение высокой волатильности на рынке нефти», — пояснил эксперт.

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