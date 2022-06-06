Лев Толстой, 6 июня 2022, 16:00 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, рядовой контрактной службы Сергей Клименко. Об этом 5 июня сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.
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«В нашем районе простились с Сергеем Клименко, уроженцем села Золотуха. Рядовой, погиб 1 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Сергей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины», — написал Брагин в своём телеграм-канале.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.