Липецкая область, 6 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, рядовой контрактной службы Сергей Клименко. Об этом 5 июня сообщил глава Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.

Телеграм-канал Эдуарда Брагина В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, рядовой контрактной службы Сергей Клименко

«В нашем районе простились с Сергеем Клименко, уроженцем села Золотуха. Рядовой, погиб 1 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Сергей исполнял воинский долг, выбрав службу по контракту во имя защиты интересов своей Родины», — написал Брагин в своём телеграм-канале.