Донецк, , 15:59 — REGNUM В Донецке в результате обстрела со стороны военных формирований Украины пострадали люди. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Раненый Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

По уточнённым данным, ранения получили двое мужчин.

«В результате обстрела ВФУ в Донецке, ул. Щорса 110, получили ранения двое мужчин», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате попадания снарядов на территорию горводоканала пострадали сотрудники.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня украинские войска провели сразу несколько атак Донецка. В 13:40 из Авдеевки было выпущено десять ракет по Калининскому району Донецка из РСЗО «Град». Двумя минутами ранее с тех же позиций по Донецку выпустили 40 ракет.

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Также по городу работала артиллерия. В 14:00 было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм по Киевскому району, ещё шесть — по Куйбышевскому.

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