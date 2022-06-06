Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 6 июня, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже снижается эфемерные 0,14%, до 60,86 рубля. Евро теряет 0,29%, торгуясь по 64,56 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Волатильность в российской национальной валюте продолжает сокращаться. Несмотря на то, что мало кто верит, что ЦБ РФ и экономический блок правительства позволят рублю укрепляться, реальных идей для укрепления валюты рынок по-прежнему не наблюдает.

Невзирая на то, что все ближе заседание ЦБ РФ 10 июня, в рамках которого ставка вновь может быть снижена на 2-3 процентных пункта, никто не готов играть против рубля в отсутствие допуска иностранцев к торгам.

Скорее всего, что рубль продолжит держаться вблизи текущих рубежей 61-62 за доллар», — считает эксперт.

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