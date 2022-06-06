Москва, , 15:58 — REGNUM В Госдуме приветствовали исключение российских вузов из Болонской системы образования, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Леонид Слуцкий Zhirinovskiy2012.ru

«Нас можно пытаться ослабить изнутри, понизив образовательный уровень молодёжи и сместив фокусы в системе ценностей. Этот прием намеревался применить коллективный Запад через Болонскую систему образования. Этот неудачный эксперимент, который мы поставили на себе, пора завершать», — заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Российские вузы исключены из Болонской системы образования, сообщил замминистра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.

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