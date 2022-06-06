Донецк, 6 июня 2022, 16:01 — REGNUM Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» применили украинские силовики для обстрела посёлка Минеральное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает 6 июня представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел Минерального зафиксирован в 14:53 по местному времени. Со стороны Авдеевки по посёлку выпустили десять ракет системы «Град».
Кроме того, в 14:54 украинские силовики в очередной раз обстреляли Ясиноватую. Из Авдеевки по городу выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.
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