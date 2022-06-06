Екатеринбург, 6 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Расположенный в Екатеринбурге «Ельцин-центр» должен быть признан иностранным агентом. С таким предложением выступил кинорежиссёр Никита Михалков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-центр

Возмущение в связи с тем, что этого до сих пор не сделано, он высказал в своей передаче под названием «Давос и ныне там». «Разве «Ельцин-центр» наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы?» — цитирует его Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ельцин-центр» был открыт в ноябре 2015 года. С тех пор вокруг него периодически возникают скандалы.