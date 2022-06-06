Бишкек, , 15:54 — REGNUM Азиатский банк развития намерен предоставить правительству Киргизии $25 млн (1 млрд 549 млн рублей) на закупку вакцин против коронавируса, в том числе $12 млн (743 млн рублей) — в виде кредита. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по соцполитике.

Коронавирус. Киргизия Med.kg

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По словам и. о. министра здравоохранения Нурийлы Шериевой, препараты для прививок планируют приобрести на 2024 год.

В свою очередь депутат Шайлообек Атазов высказался категорически против приобретения вакцин от коронавирусной инфекции, выразив мнение, что эти деньги «съедят, как и ранее выделенные на эти цели $3 млн (186 млн рублей)».

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«COVID-19 закончился, но Минздрав хочет опять народ прививать? Хватит обманывать! Пандемия — это афера, с помощью которой делают деньги отдельные граждане», — возмутился он.

Также парламентарий утверждает, что сейчас киргизстанцы излечиваются от коронавируса с помощью супа или аконита и кобыльего молока.

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