Москва, 6 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Кибератаки на критическую российскую инфраструктуру совершает при поддержке США Украина, в случае продолжения таких провокаций ответ России будет твердым и решительным. Об этом 6 июня говорится в заявлении директора департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрея Крутских.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Под прикрытием лозунгов в защиту демократии (США) развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана «режим Зеленского» и созданную им «IТ-армию» для совершения компьютерных атак против нашей страны. Нападения с использованием ИКТ на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличиваются», — указывается в заявлении.

Также отмечается, что российская сторона в сложившихся условиях не испытывает иллюзий по поводу готовности американской администрации к здравым, прагматичным переговорам по международной информационной безопасности.

«Вместе с тем не рекомендуем Соединенным Штатам провоцировать Россию на ответные меры — отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным», — подчеркивается в нем.

Кроме того, уточняется, что итог такого столкновения может быть катастрофическим, так как в прямом киберстолкновении государств не будет победителей. При этом Крутских напомнил, что Россия готова к выработке международно-правовых договоренностей со всеми странами, трезво оценивающими угрозу кибервойны.

«В противовес данному сценарию мы продолжаем настаивать на безальтернативности мирного использования ИКТ и предотвращения конфликтов в этой сфере. Готовы к выработке соответствующих международно-правовых договоренностей со всеми государствами, которые трезво оценивают угрозу кибервойны», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что США развязали против России экономическую войну, но сами попали под удар.