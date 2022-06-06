6 июня 2022 | Время чтения 6 мин

На границах ЕС с Россией явно что-то зреет. Но внимание СМИ надёжно приковано к событиям на Украине. К тому же США, как и НАТО в целом, до вполне возможных внутриблоковых "разборок" дела нет. А умения подбирать крохи с чужого геополитического стола в условиях неопределенности Польше не занимать. Поэтому события столетней давности для Литвы вновь могут стать реальностью. Никакой условный «Молотов» Литве на помощь больше не придёт. Да и международные договорённости фактически уже не действуют.

Андрей Сафонов, , 23:53 — REGNUM На прошлой неделе в очередном выпуске телевизионной передачи «Большая игра» Первого канала один из её ведущих — Вячеслав Никонов — в комментарии к одному из обсуждаемых сюжетов международной обстановки заявил, что никакие международные договорённости более не действуют. И в этой реальности нам всем, включая и оппонентов, предстоит жить. Веса высказыванию, зафиксировавшему «реальность, данную в ощущениях» © всем мало-мальски интересующимся внешнеполитической повесткой, всё агрессивнее влияющей даже и на бытовые проблемы обитателей планеты, придаёт неординарность личности спикера — видного учёного и политика. Причём, что особенно важно при рассмотрении упомянутого его высказывания, — потомственного.

Польская антилитовская карикатура. 1934

Так как Вячеслав Никонов приходится внуком советскому государственному деятелю — Вячеславу Молотову, в должности народного комиссара иностранных дел подписавшему 23 августа 1939 года «Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом». Договор тот в обиходе более известен как «пакт Молотова-Риббентропа», и, несмотря на всю его своевременную полезность (о чём ещё поговорим), до сих пор вызывает волны удушающей ненависти даже и среди его очевидных выгодоприобретателей. Речь даже не о непонятном (явно исполненном в «перестроечном угаре» в декабре 1989 года) осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года, оформленном постановлением Совета народных депутатов СССР. Скорее — о самоубийственных в плане собственной территориальной целостности риторике и даже действиях руководства Литовской Республики, упорно не признающего влияния на свою судьбу советских актов, оформленных по 1991 год, то есть до окончания «советской оккупации». В результате которой литовская территория стала в полтора раза больше, в основном (не считая отобранного СССР у нацистской Германии балтийского побережья) — за счёт возвращения оккупированного Польшей в 1920 году Вильнюса и территорий, к нему прилегающих.

Причём воссоединение исконно литовских (именно так!) земель было напрямую оговорено в одном из приложений к пресловутому «пакту Молотова-Риббентропа» и окончательно признано на международном уровне Хельсинкскими соглашениями от 1 августа 1975 года. Как и прочие внешние границы бывшего СССР, ныне — украинские, молдавские и белорусские. Но всё проходит, вернее — прошло, как и сказал Вячеслав Никонов.

Слева направо Киссинджер, Брежнев, Форд и Громыко у американского посольства. Хельсинки, Финляндия. 1975 David Hume Kennerly

Последствия отмены международного права в угоду неких «правил», устанавливаемых в угоду эмитентам «долларового навеса» над мировой экономикой, равно как и подмену тех «правил» пожеланиями наиболее гиперактивных участников нынешнего этапа «Большой игры» (британского, к слову «изобретения») мы можем наблюдать буквально в режиме реального времени. В качестве предисловия можно вспомнить недавние действия Польши в поддержку Украины, пожинающей плоды «нацификации» и «милитаризации», выразившиеся в поставках (и транзите) вооружений. Также Польша стремится стать главным центром концентрации и распределения финансов для «послевоенного» восстановления Украины (или того, что от неё в результате СВО останется), а это — сотни миллиардов долларов и евро, «усушка и утруска» которых несёт немалые бонусы центру их «распределения».

Но и не только: за «золотым туманом» финансовых мечтаний всё явственней проступают и намерения восстановить польское господство на былых своих «Восточных окраинах» (Kresy Wschodnie — польск.), о чём, по данным ИА REGNUM, 31 мая заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Но было бы явной неосмотрительностью рассматривать происходящее на Украине, не являющейся ни членом Евросоюза, ни Североатлантического альянса, в отрыве от польских устремлений в отношении иных «Кресов Всходних», таких как Белоруссия и Литва. И если безопасность и территориальная целостность РБ гарантирована её членством в Союзном государстве с РФ, то с ЛР всё выглядит не так уж и однозначно.

Причина проста и вроде как — на виду: Литва является и членом ЕС, НАТО, стоящим на страже её безопасности от внешних угроз. Но — исключительно внешних, что особенно важно в историческом контексте последнего столетия. Так, в апреле 1920 года Польша и армия т. н. Украинской народной республики предприняли наступательную операцию с целью захвата Киева. Атака была отбита РККА, которая перешла в наступление, не увенчавшееся успехом в том числе и ввиду мощной поддержки, оказанной Польше странами «Антанты». Результатом операции стала в том числе польская оккупация западных областей Украины и Белоруссии, а также Вильнюса (продвижение Войска Польского на литовский Каунас было с превеликим трудом остановлено только что воссозданной литовской армией и добровольцами). Передача Литве Вильнюса, о чём ей таки удалось договориться с Польшей 7 октября 1920 года, и запланированная на 10 октября того же года, не состоялась в результате якобы «стихийного» восстания польского контингента, захватившего город. В результате цепи последовавших событий, больше напоминавших политический цирк, в составе Польши появилось «Виленское воеводство» (Województwo wileńskie — польск.), тут же признанное «Лигой наций» — аналогом ООН тех лет.

И как уже было сказано, такое положение существовало вплоть до реализации «Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом», в результате которой Вильнюс был освобождён РККА и передан Литве. Из личного общения с очевидцами тех событий и прочих неофициальных источников автору известно, что вошедшие в город литовские войска на радостях устраивали стихийные парады, на которых наряду со своими флагами проносили и красные — в благодарность СССР за помощь.

Встреча премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Варшаве, 2021 Krystian Maj

В настоящее же время ситуация такова: страны Прибалтики (включая, конечно же, Польшу) на предстоящем Мадридском саммите НАТО (запланирован на 29–30 июня этого года) собираются потребовать размещения на своей территории баз НАТО на постоянной основе взамен ротационных. Что не только ставит крест на основополагающем акте Россия — НАТО от 1997 года, напрямую запрещающем размещение постоянных контингентов альянса у наших границ, но и, на первый взгляд, противоречит собственно военной их эффективности. Но это только на первый взгляд, так как, к примеру, в Литве напрашивается присутствие контингента именно Войска Польского, в пользу чего — и аргументы логистики, и общая история…

Последний фактор, логичный и обнадёживающий для стран, не имеющих исторически-родственного отношения к данной территории, но захвативших право решающего «последнего слова», как раз-таки и способен сыграть с Литвой злую шутку, как и сто с лишним лет тому назад. А умения подбирать крохи с чужого геополитического стола в условиях неопределенности — что региональной, что геополитической — Польше не занимать. Да и заокеанскому «белоголовому орлу» до внутриблоковых разборок польского «орла» с литовским «волком» (так и не доросшим до былых размеров времён Великого Княжества Литовского) дела нет. А выгода для Польши очевидна, пусть и ценой временной приостановки очередного заокеанского транша в наказание за самоуправство в регионе; но вряд ли больше того. И никакой условный «Молотов» Литве на помощь больше не придёт.