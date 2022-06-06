Москва, 6 июня, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Надо понимать, что баланс натуральных и финансовых показателей экспорта и импорта довольно условен, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«И в этом смысле конечная ценность обменивается на бесконечную. Долларов в США могут напечатать много, а вот алмазов от этого больше не станет.

Чем больше они там у себя печатают зеленых бумажек, тем более несправедливым становится курс обмена одного на другое.

А потому в определенный момент лучше просто прекратить экспорт и дождаться объективной оценки рынком взаимной ценности активов.

И уж потом можно будет оценивать, по какой цене продажа будет эффективной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах. Российский импорт в ЕС составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года.

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