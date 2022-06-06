Тирасполь, 6 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Неизвестные совершили диверсию в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), на территории автопарка приднестровского подразделения миротворцев. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) ПМР.

Дрон

«Неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл 5 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». Следователи устанавливают подробности происшествия.

Напомним, в конце апреля в Приднестровье неизвестные обстреляли здание министерства государственной безопасности, взорвали две антенны телерадиоцентра «Маяк» и сбросили боеприпас на территорию воинской части. По предварительным данным, злоумышленники прибыли с территории Украины. В мае была неудачная попытка устроить пожар в военкомате в Тирасполе. В этом случае в СК сообщили о причастности молдавских спецслужб.