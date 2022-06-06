Ереван, , 15:50 — REGNUM Давление со стороны США и Евросоюза будет нарастать. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Страны-члены ОДКБ проводят политику суверенных государств в интересах своих граждан. Это не нравится тем, кто защищает однополярную модель мира, которая изжила себя. По этой причине давление со стороны Вашингтона и Брюсселя будет возрастать», — отметил Володин в ходе заседание Совета ПА ОДКБ.

Незаконные санкции, иностранное вмешательство во внутренние дела, особенно в период проведения выборов и референдумов — вызовы, с которыми мы уже столкнулись, сказал он.

«В этой связи принятое решение о разработке правового стандарта защиты демократических выборов в наших странах от иностранного вмешательства еще раз доказывает его правоту», — подчеркнул спикер Госдумы.

Парламентарии обсудят ход работы над проектом рекомендаций по совершенствованию законодательства в области защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов Госдумы.

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