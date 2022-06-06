Новосибирск, , 15:50 — REGNUM В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медорганизации по поводу укусов клещей обратились 6823 человека, за неделю с 25 по 31 мая — 1815 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещ John Tann

«За неделю наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Новосибирском (303), Искитимском (188), Тогучинком (132) районах Новосибирской области; в городе Новосибирске — в Советстком (101), Первомайском (58), Кировском и Заельцовском (по 48) районах), — уточнили в ведомстве.

С начала сезона госпитализировано 124 человека. При этом у 23 человек подтверждено заболевание клещевым энцефалитом, у 33 человек — клещевым боррелиозом.