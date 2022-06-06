Алма-Ата, Казахстан, , 15:49 — REGNUM Пост главного тренера казахстанского футбольного клуба «Кайрат» покинул Курбан Бердыев. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба команды.

Рулевой «Ростова» Курбан Бердыев fc-rostov.ru

«Кайрат» от всей души благодарит Курбана Бекиевича и его ассистентов за проделанную работу, а также желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Вместе с Бердыевым из клуба ушли его ассистенты Дмитрий Кириченко, Иван Данильянц, Эдуард Кундухов и Андрей Мацюра.

Бердыев возглавлял «Кайрат» с августа 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Казахстана и впервые сыграла в групповом этапе еврокубков.

Сейчас «Кайрат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, на счету команды 16 очков в 12 матчах.

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