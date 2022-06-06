Москва, , 15:47 — REGNUM В Харьковской области Украины задержаны десятки украинских военнослужащих и их пособников. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что задержания проводились в предыдущие два месяца.

«В Харьковской области, а также на территориях ЛНР и ДНР войсковые разведчики Росгвардии в апреле и мае 2022 года задержали двух сотрудников СБУ, одиннадцать военнослужащих ВСУ, сорок девять пособников вооружённых сил Украины», — уточнили в Росгвардии.

Также задержаны семь пособников националистических формирований и четверых корректировщиков артиллерийского огня противника, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ростовской области спецслужбы задержали вербовщика националистических бандформирований из Мариуполя, пытавшегося скрыться в России под видом беженца. Наёмник признался, что украинские боевики готовили серию терактов в школах России.

По заданию боевиков нацбатальонов он должен был отправиться в Москву, где его и соучастника должны были обеспечить оружием и деньгами, научить делать бутылки с зажигательной смесью.

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