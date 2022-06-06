Донецк, 6 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В результате обстрела города Макеевка погибли два мирных жителя. Об этом 6 июня сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В штабе рассказали, что погибли два человека, ещё двое пострадали. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Червоногвардейскому району города.

Кроме того, стало известно о двух пострадавших в Донецке при обстреле здания водоканала на улице Щорса.