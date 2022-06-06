Джакарта, , 15:46 — REGNUM Полиция Индонезии подтвердила, что вечеринка в бикини прошла в роскошном доме в жилом комплексе в Депоке в провинции Западная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия

В полицию поступила информация о том, что на вечеринке присутствовало около 200 человек, большинство из которых были молодыми людьми. Полиция немедленно выехала на место и разогнала вечеринку. В полиции также напомнили о необходимости получить разрешение на подобные мероприятия.

Отдел по борьбе с наркотиками решил проверить всех участников вечеринки. Тесты на наркотики оказались отрицательными.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по поиску жертв судна KM Ladang Pertiwi, затонувшего в Макассарском проливе, была официально прекращена 6 июня.

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