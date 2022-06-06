Донецк, 6 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили от киевских боевиков 229 населенных пунктов. Об этом 6 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По состоянию на 6 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведутся бои за город Святогорск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указом президента России орденом Мужества посмертно награжден погибший на Украине 29 мая уроженец Архангельска Виктор Булатов.