Донецк, 6 июня, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Очередной обстрел Горловки украинскими силовиками, пятый с начала суток 6 июня, зафиксировало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколки снаряда

Обстрел произошёл в 14:50 по местному времени (совпадает с московским). Из посёлка Новолуганское по Калининскому району Горловки выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Горловку также обстреливали в 08:17, 10:57, 11:30 и 12:20. По городу выпустили девять снарядов калибра 122 мм и восемь мин калибра 60 мм и 82 мм.

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